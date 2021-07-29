В американском Орегоне двуногий робот пробежал 5 километров

Во время забега Кэсси сопровождала группа инженеров.

В Орегоне двуногий робот Кэсси впервые пробежал 5 километров.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 июля.

Для этого ему понадобилось 53 минуты и один заряд батареи. Во время забега Кэсси сопровождала группа инженеров.

Работа создали в Орегонском университете в 2017 году. На его разработку Минобороны США выделило грант в миллион долларов. Роботом управляет нейросеть — он не только хорошо ходит и бегает, но и умеет спускаться и подниматься по лестнице.

Новости мира: в американском Орегоне двуногий робот пробежал 5 км

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