Двое британцев подрались, потому что один из них слишком громко жевал

Двое британцев подрались, потому что один из них слишком громко жевал

Чтобы остановить драку между соседями, вызвали полицию.

В Британии двое мужчин, которые вместе арендуют дом в Берджесс-Хилле, поссорились из-за того, что один из них слишком громко ел свою еду. После словесной перепалки в ход пошли кулаки.

Об этом пишет Metro.

Так, для одного из арендаторов звук пищи соседа по комнате был настолько раздражающим, что между ними развязалась драка. Чтобы остановить инцидент, пришлось вызывать полицию.

"Два жителя в общем доме дрались друг с другом из-за того, что один из них слишком громко ел свою еду. Они не захотели выдвигать никаких обвинений, кроме вопроса питания", — сообщил инспектор Даррен Тейлор.

Напомним, в США курьер службы доставки взял кусок пиццы из коробки, которую вез клиенту, потому что у последнего не было денег оставить ему чаевые.

Ранее мы писали, что в Киеве ссора между соседями переросла в драку, а закончилась стрельбой.

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