В авиакатастрофе разбился космический турист Blue Origin

На борту самолета находился еще один пассажир.
В штате Нью-Джерси во время падения небольшого самолета погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Врис. Мужчина в октябре летал в космос вместе с 90-летним актером Уильямом Шатнером.
Об этом пишет CNN.
Полиция штата Нью-Джерси сообщает, что самолет упал в лесистой местности. Это был четырехместный самолет Cessna 172, используемый для тренировочных и развлекательных полетов.
Правоохранители сообщают, что Вриса сопровождал частный пилот 54-летний Томас П. Фишер. Он тоже погиб.
Глен де Врис, вице-президент медико-биологических наук и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes, стал участником экипажа второго полета суборбитального корабля New Shepard.
Напомним, в Бразилии в результате авиакатастрофы погибла 26-летняя певица и обладательница "Латинской Грэмми" Марилия Мендонса.
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