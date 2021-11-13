В авіакатастрофі розбився космічний турист Blue Origin

На борту літака перебував ще один пасажир.

У штаті Нью-Джерсі під час падіння невеликого літака загинув космічний турист компанії Blue Origin 49-річний Глен де Вріс. Чоловік у жовтні літав у космос разом з 90-літнім актором Вільямом Шатнером.

Про це пише CNN.

Поліція штату Нью-Джерсі повідомляє, що літак впав у лісистій місцевості. Це був чотиримісний літак Cessna 172, який використовують для тренувальних і розважальних польотів.

Правоохоронці повідомляють, що Вріса супроводжував приватний пілот 54-річний Томас П. Фішер. Він також загинув.

Глен де Вріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes, став учасником екіпажу другого польоту суборбітального корабля New Shepard.

Нагадаємо, у Бразилії внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка "Латинської Ґреммі" Марілія Мендонса.

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