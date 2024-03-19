В Белгороде власти хотят эвакуировать девять тысяч детей: куда их вывезут

В Белгороде власти РФ решили вывезти из региона девять тысяч детей. Предпосылкой для этого стали периодические обстрелы территории.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишут российские СМИ.

Как отмечается, власти приняли решение об эвакуации из Белгородской области в другие регионы РФ девяти тысяч детей. Там говорят, что поводом для этого стали обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

“Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз около девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района... 22 числа 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский края... Система выстроена”, — сказал Гладков.

В то же время в украинской разведке считают, что власти Белгородской области РФ решили проводить эвакуацию местных жителей в связи с военными действиями российских добровольцев. Подтвердила это и местная жительница, чей разговор перехватили разведчики.

Напомним, что российское Министерство обороны заявило, что утром 19 марта Украина якобы атаковала Белгород.

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