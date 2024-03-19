В Бєлгороді влада хоче евакуювати дев'ять тисяч дітей: куди їх вивезуть

В Бєлгороді влада РФ вирішила вивезти з регіону дев’ять тисяч дітей. Передумовою для цього стали періодичні обстріли території.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, пишуть російські ЗМІ.

Як зазначається, влада ухвалила рішення про евакуацію з Бєлгородської області в інші регіони РФ дев’яти тисяч дітей. Там кажуть, що приводом для цього стали “обстріли з боку Збройних сил України”.

“Велику кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо, зараз плануємо вивезення близько дев’яти тисяч дітей з Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району... 22 числа 1,2 тисячі дітей їдуть до Пензи, Тамбова та Калуги, до Ставропольського краю... Систему вибудувано”, - сказав Гладков.

Водночас в українській розвідці вважають, що влада Бєлгородської області РФ вирішила проводити евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців. Підтвердила це і місцева мешканка, чию розмову перехопили розвідники.

Нагадаємо, що російське Міністерство оборони заявило, що вранці 19 березня Україна начебто атакувала Бєлгород.

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