В Белгороде внезапно пропал свет: появится уже утром

Жители Белгородской области России массово начали жаловаться, что у них проблемы со светом.
Об этом пишет Telegram-канал «БелПлюс».
Проблемы со светом возникли во всем городе.
Очевидцы рассказывают, что произошла авария на подстанции. Возможно именно из-за этого и нет света. Пока никакой официальной информации нет.
Белэнерго сообщает, что свет у белгородцев будет предположительно в 8:30.
«Внимание, аварийное отключение город Белгород улицы Харьковская, Кольцова, Железнодорожная, Губкина, Щорса, Донецкая, Крылова, Дегтярева, Катукова, Кирпичная, 5 августа, проспект Ватутина и другие улицы района Харьковской горы до 8 часов 30 минут».
В то же время есть информация о том, что «взорвали подстанцию возле военкомата на Князя Трубетского».
«Ракета походу не взлетела, вспышка на горизонте, осветило небо и через 20 сек характерный звук», - утверждают местные жители
В других пабликах сообщают, что вспышка была прямо перед отключением света.
Мол, поэтому власти до сих пор отмалчиваются о причине отсутствия света.
Напомним, что ранее предположительно из Белгорода был обстрелян Харьков.
Напомним, стало известно, скольки ракетами "Калибр" враг угрожает с моря.
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