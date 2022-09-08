У Бєлгороді раптово зникло світло: з'явиться вже вранці

Жителі Бєлгородської області Росії масово почали скаржитися, що мають проблеми зі світлом.
Про це пише Telegram-канал "БєлПлюс".
Проблеми зі світлом виникли у всьому місті.
Очевидці розповідають, що сталась аварія на підстанції. Можливо, саме через це і немає світла. Поки що жодної офіційної інформації немає.
Бєленерго повідомляє, що світло у бєлгородців буде приблизно о 8:30.
"Увага, аварійне відключення місто Бєлгород вулиці Харківська, Кольцова, Залізнична, Губкіна, Щорса, Донецька, Крилова, Дегтярьова, Катукова, Цегляна, 5 серпня, проспект Ватутіна та інші вулиці району Харківської гори до 8 годин 30 хвилин".
Водночас є інформація про те, що підірвали підстанцію біля військкомату на Князя Трубецького.
«Ракета походу не злетіла, спалах на горизонті, висвітлило небо і через 20 с характерний звук», — стверджують місцеві жителі
В інших пабліках повідомляють, що спалах був перед вимкненням світла.
Мовляв, тому влада досі відмовчується про причину відсутності світла.
Нагадаємо, що раніше імовірно з Бєлгорода було обстріляно Харків.
Нагадаємо, стало відомо, скільки ракетами "Калібр" ворог загрожує з моря.
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