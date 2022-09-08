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Кабмин разрешил продление действующих отсрочок от мобилизации на два месяца

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Кабмин разрешил продление действующих отсрочок от мобилизации на два месяца

Решение о продлении отсрочки сроком до двух месяцев может быть принято только один раз.

Кабинет министров предусмотрел возможность продления на два месяца отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации и на военное время, срок действия которых истекает в сентябре – октябре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Речь идет об отсрочках, предоставленных решениями Минэкономики в марте – апреле, срок действия которых истекает в сентябре – октябре этого года.

Отмечается, что решение о продлении отсрочки сроком до двух месяцев может быть принято Минэкономики только один раз.

Решение предусматривает также, что выписка из приказа Минэкономики об отсрочке от призыва военнообязанному работнику может предоставлять и визировать предприятие, учреждение или организация, где он работает. Тем самым расширяются положения постановления Кабинета министров, согласно которым соответствующими полномочиями наделялись только органы государственной власти и другие государственные органы.

Ранее сообщалось, что от призыва хотят уволить еще две категории украинцев : рассказываем, кого именно.

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