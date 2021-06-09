В ЕС Лукашенко открыто назвали диктатором

В Европарламенте обсуждали инцидент с принудительным приземлением самолета Ryanair в Минске и задержанием Протасевича.
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель назвал Александра Лукашенко диктатором.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
"Мы имеем дело с диктатором", — заявил Жозеп Боррель на пленарных дебатах в Европарламенте во вторник, 8 июня.
Отмечается, что Боррель подчеркнул, что следует продолжать оказывать давление на Лукашенко, но в то же время необходимо оказывать поддержку населению Беларуси. Он надеется, что на следующем саммите ЕС против Лукашенко будут введены дополнительные санкции.
Ранее сообщалось, что участники саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая согласовали санкции, касающиеся белорусских авиалиний. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Украина также ввела авиасанкции касательно республики.
Напомним, 23 мая в Беларуси принудительно посадили гражданский рейс Ryanair, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Официальной причиной посадки самолета в Минске назвали угрозу минирования самолета. Чтобы задержать оппозиционера, белорусские власти пошли на беспрецедентные шаги: гражданский рейс посадили принудительно с помощью истребителя. В свою очередь, оппозиционные белорусские СМИ утверждают: приказ поднять истребитель отдал сам Лукашенко, а командиру рейса, которым летел Протасевич, вероятно угрожали сбить самолет, если тот не изменит маршрут.
Роман Протасевич — активный участник акций против Лукашенко. Пол года назад режим объявил журналиста в международный розыск. Его обвиняют в экстремизме и терроризме, максимальное наказание за такое в Беларуси — это смертная казнь. Протасевич неоднократно заявлял, что за ним следят.