У ЄС Лукашенка відкрито назвали диктатором

У Європарламенті обговорювали інцидент з примусовим приземленням літака Ryanair у Мінську та затриманням Протасевича.

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав Олександра Лукашенка диктатором.

Також читайте Лукашенко заявив, за яких умов Росія перекине свої війська на територію Білорусі

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

"Ми маємо справу з диктатором", - заявив Жозеп Боррель на пленарних дебатах у Європарламенті у вівторок, 8 червня.

Зазначається, що Боррель наголосив, що слід продовжувати чинити тиск на Лукашенка, але водночас необхідно надавати підтримку населенню Білорусі. Він сподівається, що на наступному саміті ЄС проти Лукашенка будуть запроваджені додаткові санкції.

Раніше повідомлялося, що учасники саміту Євросоюзу в Брюсселі 24 травня погодили санкції, що стосуються білоруських авіаліній. Рада ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі. Україна також запровадила авіасанкції щодо республіки.

Нагадаємо, 23 травня у Білорусі примусово посадили цивільний рейс компанії Ryanair, а після цього затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на борту. Офіційною причиною посадки літака в Мінську назвали загрозу мінування літака. Щоб затримати опозиціонера, білоруська влада пішла на безпрецедентні кроки: цивільний рейс посадили примусово за допомогою винищувача. Своєю чергою, опозиційні білоруські ЗМІ стверджують: наказ підняти винищувач віддав сам Лукашенко, а командиру рейсу, яким летів Протасевич, ймовірно погрожували збити літак, якщо той не змінить маршрут.

Роман Протасевич – активний учасник акцій проти Лукашенка. Пів року тому режим оголосив журналіста у міжнародний розшук. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі, максимальне покарання за таке в Білорусі - це смертна кара. Протасевич неодноразово заявляв, що за ним стежать.

Як Путін та Лукашенко провели вихідні на яхті – "Секретні матеріали"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання