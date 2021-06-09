Случайный зритель назвал Олега Винника лучшим певцом России

Свое мнение мужчина выразил в шоу "Вечерний Ургант".

Одиозный российский рэп-исполнитель Моргенштерн на днях стал гостем нового выпуска программы "Вечерний Ургант".

Ее ведущий Иван Ургант с артистом, помимо прочего, обсудил и недавний скандал на премии "МУЗ-ТВ". Тогда статуэтку в номинации "Лучший певец года" получил Александр Ревва, что очень возмутило Моргенштерна.

Ургант обыграл эту ситуацию и предложил рэперу позвонить обычным людям и напрямую узнать у них, кого они считают лучшим певцом в России и как относятся именно к Моргенштерну.

Один из зрителей удивил ответом. Он признался, что никак не относится к творчеству Моргенштерна. А на вопрос Урганта: "Кого бы вы назвали лучшим певцом, мужчину, 2020-го года", зритель ответил: "Олег Винник".

Ургант в ответ сказал: "Олег Винник? Желаем ему победы".

Напомним, что на днях российский рэпер Моргенштерн устроил скандал на русской премии "МУЗ-ТВ". Артиста возмутило, что победителем в номинации "Лучший исполнитель" стал не он. А во время своего финального выступления знаменитость обнажил ягодицы.

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