В Эстонии арестовали российскую пропагандистку

Она сотрудничала с медиагруппой, находящейся под санкциями в Евросоюзе.

В Эстонии была отправлена под стражу российская пропагандистка Светлана Бурцева, работавшая на подконтрольную Кремлю попавшую под санкции ЕС медиагруппу.

Об этом говорится в сообщении Eesti Ekspress.

Бурцева владеет гражданством Эстонии и совладелицей издания Baltnews. Издание связывают с пропагандистской медиагруппой "Россия сегодня", руководимой известным украинофобом Дмитрием Киселевым.

Бурцева попала за решетку с начала марта. Правоохранители подозревают ее в нарушении международных санкций. В начале апреля суд должен принять решение о продлении содержания под стражей или освобождении.

Кроме того, правоохранители выдвинули против Бурцевой новое обвинение по статье "отношения против Эстонской Республики" пенитенциарного кодекса страны.

Бурцева ранее работала на другой российский проект Sputnik Eesti, закрытый в 2019 году из-за санкций. В 2023 году она вступила в партию Koos, один из лидеров которой Айво Петерсон находится под судом по обвинению в госизмене.

Напомним, ранее сообщалось, что российские пропагандисты в очередной раз призвали уничтожить Киев и Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ГУР разоблачили мощную пропагандистскую атаку Кремля на Ближнем Востоке.

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