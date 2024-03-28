Астрологический прогноз на 28 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний лунный день требует повышенной осторожности и неторопливости во всех жизненных отраслях. Любые начатые в это время дела принесут прямо противоположный результат, нежели тот, на который человек рассчитывает изначально.

Символ дня: золотая паутина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый.

Счастливые камни дня: лабрадор, хризолит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, длятся долго, но серьезных осложнений не имеют, но это не повод отказываться от визита к врачу.

Питание дня: в еде сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо соблюдать умеренность.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: во время работ в саду важно максимально осторожно обращаться с корня ми растений: их повреждение может привести к гибели дерева или кустарника.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующую магическую силу огня.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их необходимо правильно расшифровать.

Табу дня: не стоит общаться со вспыльчивыми и чрезмерно эмоциональными людьми.

Цитата дня: "Глуп тот, кто учится на своем опыте, я предпочитаю учиться у других и избегать расплаты за собственные ошибки" (Отто фон Бисмарк).

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