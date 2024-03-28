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Астрологический прогноз на 28 марта

Астрологический прогноз на 28 марта

Золотая павутина - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нынешний лунный день требует повышенной осторожности и неторопливости во всех жизненных отраслях. Любые начатые в это время дела принесут прямо противоположный результат, нежели тот, на который человек рассчитывает изначально.

Символ дня: золотая паутина. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый. 

Счастливые камни дня: лабрадор, хризолит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, длятся долго, но серьезных осложнений не имеют, но это не повод отказываться от визита к врачу. 

Питание дня: в еде сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо соблюдать умеренность. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Дачные работы дня: во время работ в саду важно максимально осторожно обращаться с корня ми растений: их повреждение может привести к гибели дерева или кустарника. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующую магическую силу огня. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их необходимо правильно расшифровать. 

Табу дня: не стоит общаться со вспыльчивыми и чрезмерно эмоциональными людьми. 

Цитата дня: "Глуп тот, кто учится на своем опыте, я предпочитаю учиться у других и избегать расплаты за собственные ошибки" (Отто фон Бисмарк). 

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