Астрологічний прогноз на 28 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нинішній місячний день потребує підвищеної обережності та неквапливості у всіх життєвих галузях. Будь-які розпочаті тим часом справи принесуть прямо протилежний результат, ніж той, на який людина розраховує спочатку.

Символ дня: Золота павутина.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливе каміння дня: лабрадор, хризоліт, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня зазвичай тривають довго, але серйозних ускладнень не мають, але це не привід відмовлятися від візиту до лікаря.

Харчування дня: в їжі сьогодні – втім, як і завжди – необхідно дотримуватися помірності.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: під час робіт у саду важливо максимально обережно поводитися з корінням рослин: його пошкодження може призвести до загибелі дерева або чагарника.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але їх потрібно правильно розшифрувати.

Табу дня: не варто спілкуватися із запальними та надмірно емоційними людьми.

Цитата дня: «Дурний той, хто навчається на своєму досвіді, я волію вчитися в інших і уникати розплати на власні помилки» (Отто фон Бісмарк).

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