В Естонії арештували російську пропагандистку

Вона співпрацювала з медіагрупою, яка знаходиться під санкціями у Євросоюзі.

В Естонії була відправлена під варту російська пропагандистка Світлана Бурцева, яка працювала на підконтрольну Кремлю медіагрупу, що потрапила під санкції ЄС.

Про це йдеться у повідомленні Eesti Ekspress.

Бурцева має громадянство Естонії та співвласницею видання Baltnews. Видання повʼязують з пропагандистською медіагрупою "Россия сегодня", якою керує відомий українофоб Дмітрій Кісєльов.

Бурцева потрапила за ґрати з початку березня. Правоохоронці підозрюють її в порушенні міжнародних санкцій. На початку квітня суд має прийняти рішення щодо продовження утримання її під вартою або звільнення.

Крім того, правоохоронці висунули проти Бурцевої нове звинувачення, за статтею "відносини проти Естонської Республіки" пенітенціарного кодексу країни.

Бурцева раніше працювала на інший російський проект Sputnik Eesti, який був закритий 2019 році через санкції. У 2023 році вона вступила до партії Koos, один із лідерів якої Айво Петерсон перебуває під судом за обвинуваченням у держзраді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські пропагандисти вчергове закликали знищити Київ та Харків.

Крім того, ми раніше інформували, що в ГУР викрили потужну пропагандистську атаку Кремля на Близькому Сході.

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