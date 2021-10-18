В Германии разбился вертолет — есть жертвы

Одного из погибших нашли в 50 метрах от места катастрофы.

В Германии вблизи города Бухен упал легковой вертолет. По предварительной информации, в авиакатастрофе погибли 3 человека, сообщает Bild.

По данным издания, трагедия вчера, 17 октября, в полдень.

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Обломки вертолета были разбросаны посреди леса на несколько сотен метров. Некоторые обломки уже найдены, некоторые — висят на деревьях.

По данным полиции и прокуратуры, одномоторный вертолет с четырьмя местами взлетел в Герцогенаурах, Центральная Франкония. Незадолго до катастрофы он имел высоту 350 метров, а затем поднялся до 800 метров. В результате падения легкового вертолета погибли пилот и двое пассажиров. Одного из них нашли в 50 метрах от места катастрофы.

Мэр Бухенаь Роланд Бургер рассказал, что территория вокруг места катастрофы часто используется бегунами и туристами и находится в нескольких километрах от центра города Бухен. Жители заметили пожар в лесу и набрали номер экстренной службы.

Сейчас причины и обстоятельства падения самолета неизвестны.

Как сообщалось ранее, в американском штате Калифорния на жилые дома упал легкомоторный самолет. Минимум два человека погибли.

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