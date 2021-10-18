У Німеччині розбився вертоліт – є жертви

Одного із загиблих знайшли за 50 метрів від місця катастрофи.

У Німеччині поблизу міста Бухен впав легковий гелікоптер. За попередньою інформацією, в авіакатастрофі загинуло 3 людей, повідомляє Bild.

За даними видання, трагедія трапилася вчора, 17 жовтня, в обідню пору.

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Уламки з гелікоптера були розкидані посеред лісу на кілька сотень метрів. Деякі з них вже знайдені, деякі - висять на деревах.

За даними поліції та прокуратури, одномоторний гелікоптер з чотирма місцями злетів у Герцогенаурах, Центральна Франконія. Незадовго до катастрофи він мав висоту 350 метрів, а потім піднявся до 800 метрів. В результаті падіння легкового гелікоптера загинули пілот та двоє пасажирів. Одного із них знайшли за 50 метрів від місця катастрофи.

Мер Бухена Роланд Бургер розповів, що територія навколо місця катастрофи часто використовується бігунами та туристами і знаходиться за кілька кілометрів від центру міста Бухен. Мешканці помітили пожежу у лісі та набрали номер екстреної служби.

Наразі причини та обставини падіння літака невідомі.

Як повідомляли раніше, в американському штаті Каліфорнія на житлові будинки впав легкомоторний літак. Мінімум дві особи загинули.

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