Фудпейринг: як поєднати пиво і їжу, щоб відчути гастрономічну гармонію

Існує багато порад що і з чим поєднувати: який гарнір найкраще обрати до м’яса на грилі або який алкоголь краще смакуватиме з десертом.

Але коли йдеться про поєднання пива та їжі, найголовніше, за порадами експертів, це ваш смак. Якщо ви хочете з’єднати картопляні чипси, морепродукти або бургер зі стаутом або раухбіром – робіть це.

У цій статті ми розкажемо про фудпейринг – поєднання пива зі стравами, завдяки чому утворюється повна смакова гармонія. У країнах Заходу цей гастронапрямок розвивається кілька десятиліть, а у нас останні три-чотири роки.

За словами співзасновника барів Konteyner Григорія Царенка, до цього в Україні були стандартні євролагери, під які вживали, як правило, рибу або снеки. Тепер тенденції змінюються – до пива додають горіхи, фрукти або овочі, шоколад тощо.

Дещо про теорію

Щоб отримати повне задоволення від вживання пива і їжі, фахівці вивчають текстуру, аромат, ароматизатори, жирність, кислотність, солодкість, гіркоту та вуглекислість напою. Поєднання страв і пінного може доповнювати або контрастувати, а часто і те, і те. Хміль – це основа пива, і разом із карбонізацією виконує велику роботу, зокрема, через свою кислотність розкриває смак страви. Але в деяких стилях, таких як IPA, хміль має сильні відтінки, що можуть занадто відволікати увагу від їжі. У ситуації, коли хмільне затьмарює партнерство зі стравою, краще пити помірний блідий ель або лагер.

Принципи фудпейрингу

«Ідеальне поєднання пива та їжі – це їхня взаємодія, коли не зменшується задоволення від цих партнерів, а натомість вони посилюють одне одного, щоб стати єдиним цілісним», - так принципи фудпейрингу у своїй книжці "Посібник знавця з вин, пива та міцного алкоголю" охарактеризував її автор Джон Лалодженс.

Є три принципи поєднання: контраст, гармонія, зіставлення сили з силою.

Контрастні смаки

Контрастний смак – це коли ви обираєте пиво з чудовим смаковим профілем і поєднуєте його з «м’якою» стравою або навпаки. Спеціалісти з фудпейрингу стверджують, що контрастні смаки – це найпростіший спосіб поєднати супергірке, терпке, темне пиво з їжею.

Якщо у вас страва з вираженими сильними смаковими якостями, наприклад, тарілка грильованого м’яса або гарячі крильця, споживайте пиво з чистими та м’якшими нотами, наприклад, пілснер.

«Якщо вживається потужний ароматний сир, рекомендується потужний смак пива, наприклад, бельгійські види, де вміст алкоголю 8-10% – бельгійське трапістське, трипель або рюпель. Таким чином, сир не домінуватиме над пивом і навпаки. Два потужні смаки будуть відучуватися», – додав Григорій Царенко.

Гармонія між смаками

Найпростіший спосіб досягнути смакової гармонії – обрати пиво та продукти з подібними інгредієнтами. Наприклад, імператорські стаути з ароматами гіркого шоколаду, какао або кави добре поєднуються з шоколадним пирогом.

Зіставляйте силу з силою

Інший спосіб налаштувати поєднання страв і пива – зіставити силу та силу. Поєднання сміливого пива, подібного до стаута, з такою ж сміливою їжею (тарілка ребер барбекю), є прикладом відповідності міцності на міцність. У цьому ж дусі вам слід поєднати м’яке пиво з м’якою їжею, наприклад рибою або салатом.

«Є бельгійський «пан крік» – це пиво ламбік із вишнею. Це десертний стиль дуже підходить до вишневого торту з вершками. Є також німецький «раухбір», яке варять із копченого солоду. До нього підходять копчене м'ясо, гриль-м'ясо або стейк», – радить співзасновник барів Konteyner Григорій Царенко.

Солодкі закуски до пива

«За кордоном немає принципового розмежування на жіночий та чоловічий фудпейринг. Утім, жінкам наразі більше подобаються солодкуваті сорти пива з тропічними фруктами, з додаванням лактози. До таких обирають різні фруктові чипси. До прикладу, чипси з манго підходять до пива з манго. Солодкі стаути обов’язково міцні і за рівнем алкоголю можуть бути на рівні 5%, але до них чудово підходять шоколадні десерти», – додав Григорій Царенко.

У фруктових сортів пива давня історія. Найвідоміший – бельгійський ламбік, який варять ще від Середновіччя. Зазвичай туди додавали вишню. Наразі ж використовують малину та інші фрукти та ягоди.

У рецептурі фруктового пива подібна до ламбіку формула: хороший фруктовий аромат, невеликий вміст хмелю та дещо помітна терпкість. Деякі пивовари додають справжні фрукти наприкінці кипіння або до вторинного ферментатора. Інші використовують фруктові екстракти під час розливу в пляшки, що дозволяє тонко налаштовувати кількість фруктового смаку та аромату.

Поради з фудпейрингу

Пиво і м’ясо з додаванням спецій – обираємо раухбір, томатне пиво або класичний лагер. Якщо це стейк рекомендується лагер або раухбір.

Пиво і шоколад. Експерти радять зупинити свій вибір на пейстрі (солодкуваті стилі, які підходять до шоколаду) або стаутах (це сорт пива, яке вариться з обсмаженого солоду з різними підкатегоріями).

Пиво з морепродуктами – ароматний бельгійський сайзон або гіркувате пиво.

Пінний лікнеп

Світ пива безмежний. На магазинних полицях або у закладах ви знайдене безліч видів на різних смак. Кожний вид пива має ще більше підкатегорій. Основна відмінність полягає у типі дріжджів, які використовуються для бродіння. Залежно від процесу бродіння, пиво може бути класифіковано як лагер або ель. Елі створюються шляхом верхнього бродіння - процес, під час якого дріжджі ферментують за високих температур, після чого ті осідають у верхній частині пива. Дріжджі, які використовуються для приготування лагеру, осідають на дні, а процес бродіння відбувається за нижчих температур і є тривалішим.

Бліді лагери

Бліді лагери – легкі та освіжають, добре поєднуються з гострими стравами (гарячі крила Баффало та страви на основі локшини). Їх вживають разом із гіркими продуктами, такими як спаржа, оскільки вони знімають частину терпкості.

Темні лагери

Підсмажені та карамельні аромати помітні в темних лагерах через смажений солод. Це пиво слід поєднувати з м’ясом та овочами на грилі.

Бурштиновий ель

Коричневі або бурштинові елі зазвичай мають смажені солодові та шоколадні характеристики з низькою гіркотою. Аромат пива робить його універсальним для поєднання, але зазвичай його п’ють зі смаженою свининою, копченою ковбасою та дичиною.

India Pale Ales або ІРА

ІРА – це хороший спосіб підсилити смак вашої страви. Оскільки IPA настільки міцне, пиво поєднують зі стравами, які збалансовують. Але в цьому єдиному стилі є велика різноманітність і все залежить від регіону, де його варять.

Пілснер

Пілснер – це лагер, наповнений хлібним солодовим смаком. Мабуть, найпопулярніший пілснер варять у Німеччині. Легкий та збалансований лагер без зусиль поєднується з легкою їжею, наприклад куркою, салатами та молюсками.

Пшеничне пиво

Пшеничне пиво має вершковий і майже пікантний смак, який не можна порівняти з іншими сортами пива. У цьому стилі існує велика різноманітність через види дріжджів. В Європі розповсюджений Гефевайцен, дріжджі в якому надають фруктовий аромат. У Бельгії ж варять Вітб’є, приправлений коріандром та апельсиновою цедрою. Пшеничне пиво добре поєднується з більш легкими стравами.

Портер

Портери вирізняються темним кольором і мають аромати шоколаду, кави, карамелі та горіхів. Насичений смак пива найкраще поєднувати зі смаженими або копченими продуктами, такими як шашлик і смажені ковбаси, але вони також добре поєднуються з десертами.

Стаути

Стаут – це дуже темне пиво з сильнішим смаженим смаком, ніж у портера. Завдяки своїм насиченим шоколадним ноткам, пиво чудово поєднується з десертом. Якщо ви подаєте імператорський стаут, спробуйте до нього шоколадний трюфель.

Пиво сміливо поєднують не тільки зі звичними стравами, але й із досить неочікуваними - десертами, солодощами, фруктовими чипсами тощо. Правила поєднання існують, їх можна змінювати, залежно від настрою, але головне споживати відповідально.

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