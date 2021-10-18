Вертута с тыквой: рецепт от Андрея Величко

Когда бабье лето как-то незаметно промелькнуло, листья на деревьях уже пожелтели и ощутимо похолодало, то на рынках появились десятки сортов тыквы. Оранжевые, желтые, красные, с твердой или сахарной мякотью, мускатные или сахарные. На любой вкус.

Как выбрать тыкву для готовки в таком разнообразии? Все довольно просто - зависит от того, что вы хотите приготовить. Если, например, вам нужно запечь кусочками, для гарнира, чтобы не получилась каша - берите сорт с более плотной мякотью. Например, мускатная - она по форме напоминает грушу. Ну а если вы решили приготовить тыквенный суп, или вертуты, как я, то смело берите круглую тыкву с ярко-оранжевой мякотью и желтой кожей - типа сорта сахарной или медовая. Но или спросите продавца на рынке, какой вид или сорт для какого блюда хорош.

Ну а дальше я опишу простой и очень доступный рецепт вертуты с тыквой. Блюдо сезонное, осеннее, и мы всегда ждем осени, чтобы приготовить любимые вертуты.

Ингредиенты:

1 упаковка теста фило - 400-500 г

1 кг медовой тыквы

8 ст. ложек сахара

2 ст. ложки картофельного крахмала

100 г сливочного масла

100 г растительного масла

орешки, изюм - по желанию

1 яйцо для смазывания вертуты во время выпекания

Шаг 1

Традиционный для родной Бессарабии рецепт теста для вертуты я описывал ранее, но вот иногда все-таки хочется испечь быструю выпечку и не заморачиваться с тестом. А сейчас для этого доступно такое благо, как вытяжное тесто фило. Продукт стал за последние годы довольно распространенным и доступным - продается в отделах заморозки в обычных магазинах. Поэтому купив такое тесто, мы можем держать его в морозилке и при необходимости, достав его на 20 минут, готовы к выпечке.

Шаг 2

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Начинка. Тут все еще проще, чем с тестом. Тыкву следует очистить от кожицы и натереть на терке. Отдельно смешать сахар с крахмалом - мы этим сахаром будем посыпать начинку непосредственно перед запеканием. Если смешать сразу, то тыква пустит сок, а если не использовать крахмал, то во время выпекания начинка пустит сок и покинет нашу вертуту. Если есть желание - измельчите орешки и залейте кипятком изюм - с такими дополнениями выпечка всегда вкуснее.

Шаг 3

Растопите немного сливочного масла, смешайте его с растительным (примерно поровну) и возьмите кисточку. Теперь пора собирать наши вертуты. Выкладываем на стол лист теста, смазываем его маслом (тонко, кисточкой), и накрываем вторым листом, повторяя операцию с маслом. Теперь на один край выкладываем тыкву, посыпаем смесью сахара с крахмалом. Если готовите с орешками и изюмом - добавляйте. Заворачиваем наше изделие, и выкладываем на противень для запекания. И так повторяем пока не закончится и тесто, и начинка.

Теперь смазываем готовые рулетики маслом и немного посыпаем остатком сахара. Пора запекать.

Шаг 4

Выпекаем при 180°C примерно 30-40 мин. ориентировочно за 15 мин до готовности смазываем вертуты яйцом, тогда они станут ещё красивее и вкуснее.

Приятного аппетита! За час вы приготовили вкусные сезонные вертуты с тыквой!

Тесто фило можно земенить на слоеное тесто, тонко его раскатав. Можно увеличить количество слоев теста фило до 3-4, а между ними добавить немного сахара - получившаяся карамель будет очень интересна. Ну и специи можно добавлять на любой вкус - от молотого имбиря и кардамона до тимьяна и чубрицы, но самою малость, ведь главный ингредиент тут конечно же тыква)

Андрей Величко - один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

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