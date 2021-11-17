В Кабуле прогремели два взрыва: есть жертвы и раненые

В Кабуле прогремели два взрыва: есть жертвы и раненые

Представитель талибов заявил, что силы безопасности собирают информацию о событиях.

В столице Афганистана Кабуле в среду произошло два взрыва, в результате которых по меньшей мере один человек погиб и шесть ранены.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей талибов и местных жителей.

Так, официальный представитель министерства внутренних дел Кари Саид Хости заявил, что в результате взрыва заминированного автомобиля в Даште-Барче, районе западного Кабула, в котором проживают мусульмане-шииты, погиб один гражданский и шесть человек были ранены.

В то же время, по словам одного из чиновников Талибана, в результате взрыва погибли семь человек и еще девять ранены.

О втором взрыве в районе Карте 3, находящегося неподалеку, сообщили местные жители.

Представитель талибов заявил, что силы безопасности собирают информацию о событиях.

Напомним:

В провинции Нангархар (Афганистан) в мечети раздался мощный взрыв. В результате по меньшей мере три человека погибли и 15 получили ранения.

В результате по меньшей мере три человека погибли и 15 получили ранения. В столице Афганистана Кабуле возле крупнейшего военного госпиталя прогремели 2 взрыва. В результате по меньшей мере 15 человек погибли и 34 получили ранения.

Новости мира: из-за взрыва в одной из афганских мечетей погибли 62 человека

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber