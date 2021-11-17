Наказывала отличников, кричала и выталкивала с уроков: в Хмельницком учительница издевалась над детьми

У ребенка во время уроков поднялось давление, появилась тахикардия, однако жительница образования отказалась оказывать ему медицинскую помощь.
В г. Хмельницкий наказали учительницу физкультуры школы №7. Преподавательница регулярно издевалась над школьниками.
Об этом говорится в решении Хмельницкого горрайонного суда.
По данным суда, в 2020 году во время урока у ребенка поднялось давление, появилась тахикардия, малолетняя побледнела, однако учительница отказалась оказывать ему медицинскую помощь.
14 сентября эта же преподавательница заставила ученицу 8 класса бегать, ходить по кругу, из-за чего у нее ухудшилось самочувствие. А 23 сентября педагог выгнала школьницу с урока. Она вытолкала девочку и обругала нецензурными словами. Из-за этого ребенок начал задыхаться.
"У девочки ухудшился сон, появилось состояние высокой тревожности перед учительницей физической культуры", — говорится в судебном постановлении.
В еще одном решении суда указано, что учительница физкультуры школы №7 от 2019 года намеренно занижала оценки малолетней, аргументируя это тем, что "она отличница".
На судебное заседание педагог не пришел.
Хмельницкий горрайонный суд признал учительницу виновной. Об этом говорится в двух постановлениях. Ее двумя решениями оштрафовали по 850 грн. Также она должна уплатить по 454 грн судебного сбора.
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