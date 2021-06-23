В Милане врачи сделали МРТ мумии из древнего Египта

Там собираются восстановить внешность мумии и проанализировать особенности скелета.

Мумии из древнего Египта сделали МРТ в миланской больнице, чтобы выяснить, как выглядел древний человек и чем он занимался.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что эта мумия из археологического музея в Бергамо. На саркофаге было написано, что внутри человек по имени Анхехонсу, который жил в 9 веке до нашей эры. Так ли это — попытаются выяснить медики.

Благодаря обследованием собираются восстановить внешность мумии и проанализировать особенности скелета, чтобы, в частности, подтвердить пол. Ведь бывает всякое. Например, в апреле польские врачи, просканировав мужскую мумию из варшавского музея, обнаружили, что на самом деле это была беременна молодая женщина.

Новости мира: в миланской больнице сделали МРТ мумии из древнего Египта

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