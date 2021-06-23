В Милане врачи сделали МРТ мумии из древнего Египта

Там собираются восстановить внешность мумии и проанализировать особенности скелета.
Мумии из древнего Египта сделали МРТ в миланской больнице, чтобы выяснить, как выглядел древний человек и чем он занимался.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Отмечается, что эта мумия из археологического музея в Бергамо. На саркофаге было написано, что внутри человек по имени Анхехонсу, который жил в 9 веке до нашей эры. Так ли это — попытаются выяснить медики.
Благодаря обследованием собираются восстановить внешность мумии и проанализировать особенности скелета, чтобы, в частности, подтвердить пол. Ведь бывает всякое. Например, в апреле польские врачи, просканировав мужскую мумию из варшавского музея, обнаружили, что на самом деле это была беременна молодая женщина.