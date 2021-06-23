У Мілані лікарі зробили МРТ мумії зі стародавнього Єгипту

Там збираються відновити зовнішність мумії та проаналізувати особливості скелету.

Мумії зі стародавнього Єгипту зробили МРТ в міланській лікарні, щоб з’ясувати, як виглядала древня людина і чим вона займалась.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що ця мумія з археологічного музею в Бергамо. На саркофазі було написано, що всередині чоловік на ім'я Анхехонсу, який жив у 9 сторіччі до нашої ери. Чи справді це так - спробують з'ясувати медики.

Завдяки обстеженням збираються відновити зовнішність мумії та проаналізувати особливості скелету, щоб, зокрема, підтвердити стать. Адже буває всяке. Наприклад, у квітні польські лікарі, просканувавши чоловічу мумію з варшавського музею, виявили, що насправді це була вагітна молода жінка.

Новини світу: у міланській лікарні зробили МРТ мумії зі стародавнього Єгипту

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