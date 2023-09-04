В России объявили план "Режим" из-за"НЛО" из Латвии

В России якобы обнаружили неопознанный летательный объект над одной из областей.

В Ленинградской области России объявили план под названием "Режим" из-за неопознанного летательного объекта (НЛО), якобы прилетевшего со стороны Латвии.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, неизвестный объект был замечен на высоте двух километров.

"С ним пытались установить связь, чтобы потребовать покинуть воздушное пространство РФ. Но спустя 30 минут неизвестный аппарат исчез так же неожиданно, как и появился. После — план "Режим" сняли", — говорится в сообщении.

Напомним, российские "шахеды" во время атаки по Украине упали на территорию Румынии.

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