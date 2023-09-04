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В Росії оголосили план "Режим" через "НЛО" з Латвії

В Росії оголосили план "Режим" через "НЛО" з Латвії

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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747
Час на прочитання
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В Росії оголосили план "Режим" через "НЛО" з Латвії

НЛО в Росії / Фото: 74.ru

У Росії нібито виявили непізнаний літальний об'єкт над однією з областей.

У Ленінградській області Росії оголосили план під назвою "Режим" через непізнаний літальний об'єкт (НЛО), який нібито прилетів з боку Латвії.  

Про це пише Telegram-канал Mash.

За даними каналу, невідомий об'єкт помітили на висоті двох кілометрів. 

"З ним намагалися встановити зв'язок з вимогою залишити повітряний простір РФ. Але за 30 хвилин невідомий апарат зник так само несподівано, як і з'явився. Після – план "Режим" зняли", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські "шахеди" під час атаки по України впали на територію Румунії.

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Дата публікації
Перегляди
747
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