Мессі зробив два асисти: "Інтер" Маямі з Кривцовим обіграв чемпіона МЛС (відео)

Клуб Девіда Бекхема розібрався з "Лос-Анджелесом".
"Інтер" Маямі аргентинського нападника Ліонеля Мессі та захисника збірної України Сергія Кривцова на виїзді переміг "Лос-Анджелес" у матчі регулярного чемпіонату МЛС – 1:3.
Маямці відкрили рахунок у першому таймі – на 14-й хвилині відзначився Факундо Фаріас.
Facu Farías first goal✅— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023
Toto Avilés first assist✅
We lead against LAFC early in the match!#LAFCvMIA | 0-1 pic.twitter.com/YKssE3sSwk
Після перерви клуб Девіда Бекхема забив ще двічі. Спочатку на 51-й хвилині перевагу своєї команди після передачі Ліонеля Мессі подвоїв Жорді Альба.
Busquets➡️ Messi ➡️ Alba to put us in the lead by 2️⃣#LAFCvMIA | 0-2 pic.twitter.com/P57D4d1nR9— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023
А на 83-й хвилині Мессі віддав ще один асист. Цього разу автором точного удару став Леонардо Кампана.
Leo Leo— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023
Leo Messi to Leo Campana to make it 3-0!#LAFCvMIA | 0-3 pic.twitter.com/3qJUMiC6Te
Загалом на рахунку Мессі 11 голів та 5 асистів у 11 матчах за американську команду.
"Лос-Анджелес" відповів голом престижу лише наприкінці поєдинку – на останній хвилині основного часу забив Раян Холлінгсхед.
Український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов повернувся до стартового складу своєї команди та провів на полі весь матч.
Зазначимо, що "Лос-Анджелес" – чинний чемпіон МЛС. У минулорічному фіналі ця команда здобула перший у своїй історії чемпіонський трофей, у серії пенальті здолавши "Філадельфію Юніон". Цьому посприяв гол Гарета Бейла на 128-й хвилині поєдинку.
Огляд матчу
Після цієї перемоги "Інтер" Маямі залишився на передостанній позиції у турнірній таблиці Східної конференції, маючи 25 очок після 25 матчів.
У наступному турі МЛС команда Мессі та Кривцова 10 вересня прийматиме "Спортінг Канзас-Сіті".
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