Мессі зробив два асисти: "Інтер" Маямі з Кривцовим обіграв чемпіона МЛС (відео)

"Інтер" Маямі аргентинського нападника Ліонеля Мессі та захисника збірної України Сергія Кривцова на виїзді переміг "Лос-Анджелес" у матчі регулярного чемпіонату МЛС – 1:3 .

Маямці відкрили рахунок у першому таймі – на 14-й хвилині відзначився Факундо Фаріас.

Facu Farías first goal✅

Toto Avilés first assist✅



We lead against LAFC early in the match!#LAFCvMIA | 0-1 pic.twitter.com/YKssE3sSwk — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

Після перерви клуб Девіда Бекхема забив ще двічі. Спочатку на 51-й хвилині перевагу своєї команди після передачі Ліонеля Мессі подвоїв Жорді Альба.

Busquets➡️ Messi ➡️ Alba to put us in the lead by 2️⃣#LAFCvMIA | 0-2 pic.twitter.com/P57D4d1nR9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

А на 83-й хвилині Мессі віддав ще один асист. Цього разу автором точного удару став Леонардо Кампана.

Leo Leo



Leo Messi to Leo Campana to make it 3-0!#LAFCvMIA | 0-3 pic.twitter.com/3qJUMiC6Te — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

Загалом на рахунку Мессі 11 голів та 5 асистів у 11 матчах за американську команду.

"Лос-Анджелес" відповів голом престижу лише наприкінці поєдинку – на останній хвилині основного часу забив Раян Холлінгсхед.

Український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов повернувся до стартового складу своєї команди та провів на полі весь матч.

Зазначимо, що "Лос-Анджелес" – чинний чемпіон МЛС. У минулорічному фіналі ця команда здобула перший у своїй історії чемпіонський трофей, у серії пенальті здолавши "Філадельфію Юніон". Цьому посприяв гол Гарета Бейла на 128-й хвилині поєдинку.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Інтер" Маямі залишився на передостанній позиції у турнірній таблиці Східної конференції, маючи 25 очок після 25 матчів.

У наступному турі МЛС команда Мессі та Кривцова 10 вересня прийматиме "Спортінг Канзас-Сіті".

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