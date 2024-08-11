Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Сербии в субботу, протестуя против добычи лития, несмотря на оговорку правительства о возможном мятеже.

Об этом сообщает Associated Press.

Власти Сербии, в частности, президент Александр Вучич, утверждают, что российские спецслужбы предоставили информацию о том, что западные страны якобы планируют массовые беспорядки с целью смещения его с должности.

На акции в Белграде люди скандировали лозунги вроде "Добычи не будет" и "Предательство, измена".

После демонстрации часть протестующих направилась к двум главным железнодорожным станциям столицы, обещая блокировать движение поездов для выполнения их требований о запрете добычи лития.

Протест состоялся после нескольких недель демонстраций по всей Сербии, направленных против плана правительства возобновить добычу лития в экологически чувствительной долине Джадар. Этот план был отменен в 2022 году из-за больших протестов, но возобновлен в прошлом месяце благодаря предварительному соглашению с Европейским Союзом. Власти уверяют, что добыча станет экономическим благом, но критики утверждают, что это нанесет ущерб окружающей среде, в частности, водным запасам и сельскохозяйственным угодьям.

Massive demonstrations в Сербии capital Belgrade против страны country corrupt regime.



Сербский dictator должен resign. pic.twitter.com/VkneRb1AUF — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) August 10, 2024

Протестующие настаивают на запрещении добычи лития и заявляют, что готовы бороться до конца. В правительстве была создана медицинская группа для мониторинга возможных угроз здоровью и колл-центр для приема жалоб. Министр горнодобывающей промышленности заявила, что Сербия намерена развивать индустрию аккумуляторов и электромобилей, но местные жители остаются непоколебимыми в своем оппонировании.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что Украина может быть привлекательна для Илона Маска благодаря значительным залежям лития. Он подчеркнул, что у Украины есть ресурсы для добычи и поставки лития, важного для изготовления батарей.

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