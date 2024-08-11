У Сербії десятки тисяч людей вийшли на масштабну акцію протесту: у чому причина

Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Сербії в суботу, протестуючи проти видобутку літію, попри застереження уряду про можливий заколот.

Про це повідомляє Associated Press.

Влада Сербії, зокрема президент Олександр Вучич, стверджує, що російські спецслужби надали інформацію про те, що західні країни нібито планують масові заворушення з метою зміщення його з посади.

На акції в Белграді люди скандували гасла на зразок "Видобутку не буде" і "Зрада, зрада".

Після демонстрації частина протестувальників рушила до двох головних залізничних станцій столиці, обіцяючи блокувати рух поїздів до виконання їхніх вимог про заборону видобутку літію.

Протест відбувся після кількох тижнів демонстрацій по всій Сербії, спрямованих проти плану уряду відновити видобуток літію в екологічно чутливій долині Джадар. Цей план був скасований у 2022 році через великі протести, але відновлений минулого місяця завдяки попередній угоді з Європейським Союзом. Влада запевняє, що видобуток стане економічним благом, але критики стверджують, що це завдасть шкоди довкіллю, зокрема водним запасам та сільськогосподарським угіддям.

Massive demonstrations in Serbia's capital Belgrade against the country's corrupt regime.



The Serbian dictator must resign. pic.twitter.com/VkneRb1AUF — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) August 10, 2024

Протестувальники наполягають на забороні видобутку літію і заявляють, що готові боротися до кінця. В уряді було створено медичну групу для моніторингу можливих загроз здоров’ю та кол-центр для прийому скарг. Міністр горнодобувної промисловості заявила, що Сербія має намір розвивати індустрію акумуляторів і електромобілів, але місцеві жителі залишаються непохитними у своєму опонуванні.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква вважає, що Україна може бути приваблива для Ілона Маска завдяки значним покладам літію. Він підкреслив, що Україна має ресурси для видобутку та постачання літію, важливого для виготовлення батарей.

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