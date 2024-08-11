Підприємство МОЗ замовило люксовий автомобіль за 2,7 мільйона

ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" 7 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ "Едем-Авто" автомобіль за 2,67 млн грн.

Про це повідомляється у системі "Прозорро".

До жовтня поставлять чорний автомобіль Hyundai Staria у найвищій комплектації Top із розширеним пакетом активної безпеки Hyundai Smart Sence та додатковим пакетом опцій Bronze. Гарантійний строк на нього становитиме чотири роки без обмеження пробігу.

У такій комплектації повнопривідний автомобіль 2024 року випуску буде мати шторки і фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, різні системи безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, передній та задній парктроніки, систему кругового огляду, оздоблене шкірою кермо з підігрівом, перемикання передач під кермом, багатокольорову підсвітку оздобленого замшею салону, електропривід дверей салону, регульовані сидіння водія, переднього пасажира і середнього ряду, преміальну акустику тощо.

Пакет опцій Bronze стосується оздоблення сидінь шкірою Nappa, дисків з напиленням, радіатора, накладок і логотипа. Також додатково передбачені захист двигуна і радіатора, секретні гайки, килимки в салон і багажник, тонування, набір автомобіліста, зимова гума з послугою шиномонтажу, антикорозійна обробка та бронювання плівкою.

Зараз в автосалонах цей повнопривідний мікроавтобус у такій комплектації без додаткового обладнання, перерахованого вище, продається по 2,55 млн грн. Ще 31 200 грн доведеться викласти за пакет опцій Bronze. Разом це 2,58 млн грн за авто без додаткового обладнання.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Офіційний дилер Hyundai "Едем-Авто" із села Софіївська Борщагівка Київської області належить киянам Ларисі та Юрію Побоченкам. Директором фірми є Олександр Гулак.

Нагадаємо, на Тернопільщині п'ятьом працівникам ТЦК оголосили підозру. Злочинна група брала хабарі у чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації.

Читайте також: