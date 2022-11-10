В США в Палату представителей переизбрали умершего кандидата

На выборах в США в Палату представителей переизбрали кандидата от Демократической партии Энтони Делюка, скончавшегося 9 октября.

Об этом сообщает Fox News.

По данным филиала телеканала в Пенсильвании, бывший конгрессмен от этого штата демократ Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября в возрасте 85 лет, все же был переизбран, получив 85% голосов избирателей.

Как сообщает Reuters, один главный голос, который определит демократическое или республиканское партийное большинство в верхней палате Конгресса США, станет известен в декабре 2022 года.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что выборы в Конгресс США стали " хорошим днем для демократии и Америки " и пригласил партию республиканцев к сотрудничеству.

Позже его оппонент на последних выборах президента США Дональд Трамп сказал, что результаты промежуточных выборов « кое-что разочаровывают», но все же пытался выразить положительную ноту, заявив, что они были «очень большой победой».

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