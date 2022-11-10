У США до Палати представників переобрали померлого кандидата

На виборах у США до Палати представників переобрали кандидата від Демократичної партії Ентоні Делюка, який помер 9 жовтня.

Про це повідомляє Fox News.

За даними філії телеканалу в Пенсільванії, колишній конгресмен від цього штату демократ Ентоні Делюка, який помер 9 жовтня у віці 85 років, все ж таки був переобраний, отримавши 85% голосів виборців.

Як повідомляє Reuters, один головний голос, який визначить демократичну або республіканську партійну більшість у верхній палаті Конгресу США, стане відомий у грудні 2022.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що вибори до Конгресу США стали "гарним днем для демократії та для Америки" та запросив партію республіканців до співпраці.

Пізніше його опонент на останніх виборах президента США Дональд Трамп сказав, що результати проміжних виборів «дещо розчаровують», але все ж намагався висловити позитивну ноту, заявивши, що вони були «дуже великою перемогою».

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