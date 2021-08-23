Вакцину от Pfizer/BioNTech могут окончательно одобрить уже сегодня

Вакцину от Pfizer/BioNTech могут окончательно одобрить уже сегодня

Одобрение приведет к большему количеству требований к вакцинам.

Сегодня управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) может окончательно одобрить вакцину от Pfizer/BioNTech от COVID-19.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, знакомых с обсуждением, которые "очень оптимистично настроены" по такому развитию событий. Так один из них заявил, что полное одобрение FDA вакцины Pfizer/BioNTech "неизбежно".

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В эти выходные официальные лица обсудили, как подготовиться к внедрению вакцины после того, как FDA полностью одобрит препарат, учитывая, что это будет прекрасной возможностью для призыву вк акцинации.

Отмечается, что полное одобрение приведет к большему количеству требований к вакцинам и, возможно, увеличит их использование некоторыми людьми, которые не решаются на вакцинацию.

Вакцина Pfizer/BioNTech разрешена для экстренного использования в США с середины декабря для людей в возрасте 16 лет и старше. В мае разрешение на экстренное использование было распространено на лиц от 12 лет и старше. А недавно США одобрили третью дозу вакцины против коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом. Несколько стран уже начали вводить третью дозу.

По состоянию на 23 августа 2021 в Украине от коронавируса проведено уже 8208034 прививки.

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