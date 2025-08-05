Дрессировщик назвал пять типов людей, которым не стоит заводить собаку

Кому не стоит заводить собаку / © Unsplash

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Домашний любимец — это не только о любви, но и об обязанностях. Профессиональный дрессировщик Сэм заявил, что некоторым людям не следует заводить собаку, даже если они искренне считают себя любителями животных.

Об этом сообщило издание Daily Mirror.

«Я каждый день вижу людей, которым не стоит иметь собаку. Если вас раздражает то, что я скажу дальше, значит, это обращение к вам», — отметил эксперт.

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Сэм выделил пять типов личностей, которые, по его словам, не могут обеспечить животному должный уход, стабильность и понимание:

«Мама» или «папа» собаки

Люди, которые относятся к собаке как к ребенку, часто потакают ей, игнорируя потребность в структуре и границах. Такой подход, по словам дрессировщика, приводит к проблемам с поведением, ведь собаке нужны правила и четкое лидерство.

Линивец

Владельцы, которым не хватает мотивации для ежедневных прогулок, дрессуры или даже кормления. Сэм считает, что таким людям лучше воздержаться от идеи завести собаку или работать с наставником, чтобы научиться ответственности.

Безответственный

К этой категории специалист относит тех, кто позволяет собаке гулять без присмотра, пропускает вакцинации или не контролирует агрессивное поведение животного. Такая халатность, по его словам, может быть опасной для других и противоречить закону.

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Скряга

Это люди, которые имеют финансовую возможность, но принципиально экономят на содержании собаки — от питания до ветеринарных услуг. Такой подход, по мнению дрессировщика, вредит качеству жизни животного.

Покупатель статуса

Люди, которые заводят собаку исключительно из-за ее внешности или популярности породы. Их не интересуют потребности или характер животного, и они могут легко отказаться от собаки, как только исчезнет интерес.

Сэм подчеркнул, что собака — не украшение и не эмоциональная компенсация. Это живое существо, которое нуждается в заботе, времени и стабильной среде. По его словам, только те, кто готов поставить потребности собаки выше собственных, имеют моральное право быть ее хозяином.

Напомним, ранее мы писали о том, почему кот не отходит ни на шаг от хозяина.