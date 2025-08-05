"На голову плиты падают": жители Киева, потерявшие жилье из-за ракетного удара, возмущены действиями чиновников

Последствия удара по Киеву

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Экспертиза должна установить, возобновить ли подъезд дома в Киеве, в который накануне попала российская ракета.

Разборы завалов на месте трагедии завершили еще на прошлой неделе, последствия атаки жители других подъездов и домов рядом одолевают до сих пор, а экспертная группа, которая оценила бы ущерб, до сих пор не наведалась на это место.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Алины Лесной.

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Через неделю после атаки на дом в Святошинском районе Киева уцелевшие жители многоэтажки собрались, чтобы услышать ответы от властей, когда ждать компенсации, восстановления жилья и возможно ли вообще восстановление этого разрушенного первого подъезда.

«На сегодняшний день повреждены 30 домов, 5 учебных заведений, 2 сильно повреждены, 1 частично разрушен», — говорит председатель Святошинской РГА Георгий Зантарая.

В зале поместились не все. Узнать хоть что-то пытаются, прислушиваясь у окон или у тех, кто первыми выходит из здания.

«Сказали, что какая-то фирма запросила 100 тысяч. Для города это дорого, они будут выставлять на тендер, найденная фирма будет делать экспертную оценку, сколько это времени займет — неизвестно, людям на голову падают плиты, людям жить негде», — говорит жительница второго подъезда Татьяна Еременко.

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Жители дома недовольны таким решением. Спустя почти час от начала собрания, к взволнованной толпе на улице выходит Борис Работник — глава Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

Людей интересует главное — где жить все время, пока будет проходить тендер и собственно сама экспертиза.

«Владельцы квартир подают документы по программе „Забота“ на 40 тысяч. Если негде жить, будем поселять», — говорят в КГГА.

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Напомним, что в результате массированной атаки врага на столицу внои 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.