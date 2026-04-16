- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
Новая тактика РФ: почему удары по Украине все чаще случаются днем
Россия изменила тактику воздушных атак, перейдя к массированным залпам по целям и ударам в светлое время суток.
Россия стала атаковать Украину залпами, запуская одновременно по несколько десятков дронов и ракеты в одну цель. Кроме того, враг начал запускать «шахеды» днем.
Об этом свидетельствует новая тактика российской армии, пояснил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, в эфире Radio NV.
Перенос ударов на дневное время
По словам военного, этому есть несколько объяснений.
Прежде всего, у россиян не хватает пусковых, чтобы они могли работать непрерывно и большими объемами производить пуски.
«Все равно после нескольких пусков нужно проводить определенную амортизацию, обследование, проверку на степень пригодности для использования в следующих залпах… Им нужно количество пусковых установок, которое у них нет», — отметил глава совета резервистов
Тимочко объясняет, что оккупанты также делают ставку на световое время суток, чтобы нанести максимальный экономический ущерб (остановка предприятий и транспорта из-за тревог), чтобы сорвать любое производство. Еще один фактор — попытка создать большее психологическое напряжение среди гражданского населения.
Кроме того, днем враждебным корректировщикам легче оставаться незамеченными и отслеживать результативность ударов, тогда как ночью посторонние у объектов привлекают больше внимания.
Удар по Украине 16 апреля
Всего удар РФ по Украине 16 апреля унес жизни не менее 15 человек.
В частности, под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков, Одесса и другие населённые пункты.