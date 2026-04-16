Новая тактика РФ: почему удары по Украине все чаще случаются днем

Удар по Одессе 16 апреля / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Россия стала атаковать Украину залпами, запуская одновременно по несколько десятков дронов и ракеты в одну цель. Кроме того, враг начал запускать «шахеды» днем.

Об этом свидетельствует новая тактика российской армии, пояснил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, в эфире Radio NV.

Перенос ударов на дневное время

По словам военного, этому есть несколько объяснений.

Прежде всего, у россиян не хватает пусковых, чтобы они могли работать непрерывно и большими объемами производить пуски.

«Все равно после нескольких пусков нужно проводить определенную амортизацию, обследование, проверку на степень пригодности для использования в следующих залпах… Им нужно количество пусковых установок, которое у них нет», — отметил глава совета резервистов

Тимочко объясняет, что оккупанты также делают ставку на световое время суток, чтобы нанести максимальный экономический ущерб (остановка предприятий и транспорта из-за тревог), чтобы сорвать любое производство. Еще один фактор — попытка создать большее психологическое напряжение среди гражданского населения.

Кроме того, днем враждебным корректировщикам легче оставаться незамеченными и отслеживать результативность ударов, тогда как ночью посторонние у объектов привлекают больше внимания.

Удар по Украине 16 апреля

Всего удар РФ по Украине 16 апреля унес жизни не менее 15 человек.

В частности, под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков, Одесса и другие населённые пункты.