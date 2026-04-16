ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
213
Время на прочтение
1 мин

Камалия показалась на публике с экс-мужем и дочерьми и удивила, как 12-летние двойняшки повзрослели

Артистка вместе с родными попозировала перед объективами фотокамер на красной дорожке премии YUNA-2026.

Автор публикации
Валерия Сулима
Камалия с экс-мужеми и дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия впервые за долгое время появилась на публике вместе с бывшим мужем, бизнесменом Мохаммадом Захуром, и их двумя дочерьми.

В среду, 15 апреля, в Киеве отгремела торжественная церемония вручения музыкальной премии YUNA-2026. На красной дорожке сияла певица Камалия. На мероприятие знаменитость выбрала черно-белое длинное платье.

На YUNA-2026 исполнительница была не одна. Компанию ей составили родные - 12-летние дочери и бывший муж Мохаммад Захур. Особое внимание привлекали Арабелла и Мирабелла. Девочки уже заметно повзрослели и изменились. Дочери Камалии надели роскошные вечерние платья и даже туфли на каблуках, из-за чего казались значительно выше.

Камалия с экс-мужем и дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Они все вместе охотно позировали перед объективами фотокамер, а артистка потом активно делилась снимками и видео.

Напомним, в этом году YUNA запомнилась забавным моментом. В частности, впервые за 15 лет на мероприятии выступила певица Тина Кароль. Но ее номер прервала юмористка Лера Мандзюк. Она поднялась на сцену и подколола артистку за возраст. Тина Кароль не растерялась и остроумно ответила на шутку.

Дата публикации
Количество просмотров
213
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie