Камалия показалась на публике с экс-мужем и дочерьми и удивила, как 12-летние двойняшки повзрослели
Артистка вместе с родными попозировала перед объективами фотокамер на красной дорожке премии YUNA-2026.
Украинская певица Камалия впервые за долгое время появилась на публике вместе с бывшим мужем, бизнесменом Мохаммадом Захуром, и их двумя дочерьми.
В среду, 15 апреля, в Киеве отгремела торжественная церемония вручения музыкальной премии YUNA-2026. На красной дорожке сияла певица Камалия. На мероприятие знаменитость выбрала черно-белое длинное платье.
На YUNA-2026 исполнительница была не одна. Компанию ей составили родные - 12-летние дочери и бывший муж Мохаммад Захур. Особое внимание привлекали Арабелла и Мирабелла. Девочки уже заметно повзрослели и изменились. Дочери Камалии надели роскошные вечерние платья и даже туфли на каблуках, из-за чего казались значительно выше.
Они все вместе охотно позировали перед объективами фотокамер, а артистка потом активно делилась снимками и видео.
Напомним, в этом году YUNA запомнилась забавным моментом. В частности, впервые за 15 лет на мероприятии выступила певица Тина Кароль. Но ее номер прервала юмористка Лера Мандзюк. Она поднялась на сцену и подколола артистку за возраст. Тина Кароль не растерялась и остроумно ответила на шутку.