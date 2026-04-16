Камалія показалась на публіці з ексчоловіком та доньками і здивувала, як 12-річні двійнята подорослішали

Камалія з ексчоловіком та доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія вперше за тривалий час з'явилась на публіці разом із колишнім чоловіком, бізнесменом Мохаммадом Захуром, і їхніми двома доньками.

У середу, 15 квітня, у Києві відгриміла урочиста церемонія вручення музичної премії YUNA-2026. На червоному хіднику сяяла співачка Камалія. На захід знаменитість обрала чорно-білу довгу сукню.

На YUNA-2026 виконавиця була не сама. Компанію їй склали рідні – 12-річні доньки та колишній чоловік Мохаммад Захур. Особливої уваги привертали Арабелла та Мірабелла. Дівчатка вже помітно подорослішали та змінились. Доньки Камалії одягнули розкішні вечірні сукні та навіть туфлі на підборах, через що здавались значно вищими.

Камалія з ексчоловіком та доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Вони всі разом залюбки позували перед об'єктивами фотокамер, а артистка потім активно ділилась знімками та відео.

Нагадаємо, цьогоріч YUNA запам'яталась кумедним моментом. Зокрема, вперше за 15 років на заході виступила співачка Тіна Кароль. Але її номер перервала гумористка Лєра Мандзюк. Вона піднялась на сцену та підколола артистку за вік. Тіна Кароль не розгубилась та дотепно відповіла на жарт.