Відома гумористка перервала виступ Тіни Кароль на YUNA і підколола її за вік: "Премія Юна, а ти ні"

Лєра Мандзюк і Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Відома українська гумористка Лєра Мандзюк підколола співачку Тіну Кароль за вік.

У середу, 15 квітня, у Києві відгриміла музична премія YUNA-2026. На заході вперше за 15 років виступала Тіна Кароль. Проте номер артистки запам'ятався не лише піснями, а й кумедним моментом. Зокрема, виступ виконавиці перервала Лєра Мандзюк. Вона звернулася до Тіни з усією безпосередністю, на яку здатна лише справжня комікеса: "Тіно, ти виступаєш на YUNA вперше за п'ятнадцять років. І це дуже нелогічно. Чому? Та тому що сама вже не така юна — премія Юна, а ти вже ні".

Тіна Кароль не розгубилась. Співачка розсміялась і дотепно відреагувала на жарт, сказавши гумористці: "Мала, ти сама вже з пробігом!". Таким чином артистка підколола Мандзюк у відповідь.

До слова, виступ Тіни Кароль був приурочений до двадцятиріччя її творчості та релізу нового альбому "Кохання. Сльози. Маніфест.". Зі сцени Палацу "Україна" прозвучали п'ять суперхітів виконавиці: "Вище хмар", "Ніченька", "Ніжно", "Життя продовжується" та "Вільна". Разом вони склали живий музичний маніфест — від зворушливої лірики до відкритої декларації свободи.

"Двадцять років — це не дата в біографії. Це люди, які слухали, вірили і залишалися поруч навіть тоді, коли це було непросто. YUNA для мене — особлива нагорода. Це дзеркало, в якому індустрія бачить саму себе", — промовила артистка.

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

