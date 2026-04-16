Вікторія Бехкем вперше прокоментувала конфлікт зі старшим сином, який публічно відрікся від неї

Вікторія та Девід Бекхеми зі старшим сином та невісткою / © Associated Press

Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем вперше прокоментувала конфлікт зі старшим сином Брукліном, який публічно відрікся від батьків.

Знаменитість дала інтерв'ю WSJ. Magazine, передає People. Звичайно ж, журналісти не могли оминути увагою родинний конфлікт Бекхемів. До слова, старший син Вікторії та її чоловіка, футболіста Девіда, публічно відрікся від батьків. Дизайнерка перервала мовчання та вирішила прокоментувати.

Знаменитість зазначила, що вони з чоловіком люблять їхніх дітей і роблять все можливе, аби бути хорошими батьками. Водночас Вікторія наголосила, що сім'я перебуває в центрі уваги громадськості, тож вони й захищають від цього синів та доньку. Більше коментувати сімейні теми дизайнерка не стала.

"Я думаю, що ми завжди дуже любимо наших дітей. Ми завжди намагалися бути найкращими батьками, якими тільки можемо бути. І знаєте, ми вже понад 30 років перебуваємо в центрі уваги громадськості, і все, що ми коли-небудь намагалися зробити, це захистити наших дітей і любити наших дітей. І знаєте, це все, що я насправді хочу сказати з цього приводу", - зазначила Вікторія.

Нагадаємо, старший син Девіда та Вікторії Бекхем публічно відрікся від своїх батьків. Він заявив, що його сім'я побудувала фейковий образ, який тепер демонструє на показ. Також Брукліна обурює, що рідні нібито не прийняли його дружину, американську акторку Ніколу Пельтц. Врешті, син Бекхемів заявив, що не згоден з цим миритися, тож публічно відрікається від батьків.