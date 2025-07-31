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- Эксклюзив ТСН
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От квартиры остались только ключи: истории киевлян, чудом уцелевших после удара РФ
Александра с мужем в ночь удара по Киеву 31 июля как раз находились на даче в Бородянке под столицей. Ее отстраивают после оккупации 2022 года. Теперь супруги потеряли и квартиру.
В Киеве уже почти сутки продолжается поисково-спасательная операция на руинах подъезда дома, куда в ночь на 31 июля 2025 года попала Россия.
Жительница полностью разрушенной квартиры Александра с мужем этой страшной ночью была на даче под Бородянкой, которую отстраивают после оккупации россиянами. Это их и спасло. От квартиры остались только ключи, рассказывает женщина. На руинах продолжают работать спасатели, а рядом ждут местные жители.
Детальнее об этом рассказывает корреспондентка ТСН с места происшествия.
«У нас была квартира. И теперь от квартиры остались только ключи. Всё, что я могу сказать. Нас не было дома, и это спасло нас. Я не знаю, что больше сказать. У нас уже многие соседи погибли. Это были наши друзья», — рассказывает Александра.
Женщине пришлось опознавать тела некоторых погибших соседей. Говорит, что подъезд был очень дружен.
«Не было такого, чтобы кто-то ругался. Очень жаль. Люди погибли. Это не передать. Такой ужас — узнавать соседа, с которым ужинали. Я помню, как он отводил свою дочь первый класс. Как мы все радовались, какой был праздник. И его нет. Ни его, ни его жены», — отмечает киевлянка.
Женщина говорит, что жила на 8 этаже разрушенного подъезда.
«От моей квартиры осталась только дверь и кусочек балкона. Но мне очень жаль не мебель… У меня были очень хорошие семейные архивы. Фотографии, как росла наша дочь. Как она ходила в школу, ее последние звонки. Как она выходила замуж? Это все погибло. А еще мне очень жаль свадебные рушныки, которые вышивала моя мама. Она мне вышла две вышиванки. Одна белая по-белому. А одна — мы ходили в музей Гончара и выбрали очень аутентичный узор. Мне жаль, что больше никто такую вышиванку не вышьет. Мама уже старенькая. И она это уже не сделает. Вот мне жаль из моих вещей больше всего. Потому что мебель — это мелочь. Это можно приобрести. А это (памятные вещи — Ред.) никогда не купишь», — говорит со слезами на глазах Александра.
«Все развалили, некуда возвращаться», — плачет другая жительница.
Женщина рассказывает, что ее спасли, а семья, судя по ее словам, так и остаются под завалами.
«Я в три часа ночи пошла спать, внук с сыном — в четыре, дочь раньше легла. У меня душа не на месте была», — рыдает киевлянка.
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От квартиры остались только ключи! Истории киевлян, чудом уцелевших от российского удара
Напомним, что в результате последней российской атаки по Киеву погибли 15 человек: 12 в Святошинском районе и 3 в Соломенском. По обновленным данным, еще 132 человека пострадали, среди которых 14 детей.
В частности, среди погибших — шестилетний ребенок. Это — 6-летний Матвей Марченко, воспитанник столичного клуба каратэ.