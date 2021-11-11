В Канаде пес за рулем устроил ДТП (видео)

После аварии пес скрылся.

В Канаде произошла забавная история с участием пса, который решил прокатиться на гольф-каре, пока хозяев не было дома.

Об этом пишет archysport.com.

Пес сел в припаркованную рядом с домом машину и случайно нажал на педаль газа. Однако далеко он не уехал – рядом стоял автомобиль хозяев, в который он сразу врезался.

После этого четвероногий спокойно вылез из салона и отправился по своим делам.

Ранее сообщалось, что большая прибрежная птица семьи баранцевых – малый веретенник – установила рекорд, пролетев без остановок 8108 миль от Аляски до Новой Зеландии.

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