У Канаді пес за кермом влаштував ДТП (відео)

Після аварії пес втік.

У Канаді сталася кумедна історія за участі пса, який вирішив покататися на гольф-карі, поки господарів не було вдома.

Про це пише archysport.com.

Пес сів у машину, припарковану поряд з будинком, і випадково натиснув на педаль газу. Однак далеко він не поїхав - поряд стояв автомобіль господарів, в який він одразу врізався.

Після цього чотирилапий спокійно виліз із салону та вирушив у своїх справах.

Раніше повідомлялося, що великий прибережний птах родини баранцевих – грицик малий – встановив рекорд, пролетівши без зупинок 8108 миль від Аляски до Нової Зеландії.

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