В Макрона бросили яйцо на выставке: видео

Нападающего задержали.

Ни выставке Eurexpo во французском Лионе в президента Эммануэля Макрона бросили яйцом.

Об этом сообщает местная радиостанция Scoop.

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Инцидент произошел на выставке гостеприимства и общественного питания. Макрона гулял в павильоне, общался с посетителями мероприятия, когда в него бросили предмет, похожий на яйцо. Оно отскочило от плеча президента. Позже именно яйцо нашли раздавленным на полу.

Молодого человека, бросившего яйцо в лидера французов, задержала охрана президента. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что сотрудники службы безопасности пытаются загородить Макрона от повторного нападения.

Как сообщалось, в июне Макрона публично ударил по лицу длинноволосый неизвестный мужчина. Произошло это во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции. Суд приговорил Дамьена Блюда к четырем месяцам тюрьмы, а также запретил ему иметь оружие в течение пяти лет, занимать государственные должности в течение такого же периода.

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