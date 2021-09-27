В Макрона бросили яйцо на выставке: видео

Нападающего задержали.
Ни выставке Eurexpo во французском Лионе в президента Эммануэля Макрона бросили яйцом.
Об этом сообщает местная радиостанция Scoop.
Инцидент произошел на выставке гостеприимства и общественного питания. Макрона гулял в павильоне, общался с посетителями мероприятия, когда в него бросили предмет, похожий на яйцо. Оно отскочило от плеча президента. Позже именно яйцо нашли раздавленным на полу.
Молодого человека, бросившего яйцо в лидера французов, задержала охрана президента. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что сотрудники службы безопасности пытаются загородить Макрона от повторного нападения.
Как сообщалось, в июне Макрона публично ударил по лицу длинноволосый неизвестный мужчина. Произошло это во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции. Суд приговорил Дамьена Блюда к четырем месяцам тюрьмы, а также запретил ему иметь оружие в течение пяти лет, занимать государственные должности в течение такого же периода.