В Макрона жбурнули яйце на виставці: відео

Нападника затримали.

Ни виставці Eurexpo у французькому Ліоні в президента Еммануеля Макрона жбурнули яйцем.

Про це повідомляє місцева радіостанція Scoop.

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Інцидент стався на виставці гостинності та громадського харчування. Макрон гуляв у павільйоні, спілкувався з відвідувачами заходу, коли у нього кинули предмет, схожий на яйце. Воно відскочило від плеча президента. Пізніше саме яйце знайшли розчавленим на підлозі.

Молодика, що кинув яйце у лідера французів, затримала охорона президента. На кадрах, які з'явилися у Мережі, видно, що співробітники служби безпеки намагаються загородити Макрона від повторного нападу.

Як повідомлялося, у червні Макрона публічно вдарив по обличчю довговолосий невідомий чоловік. Сталося це під час візиту до департаменту Дром на південному сході Франції. Суд засудив Дамьена Тарелі до чотирьох місяців в'язниці, а також заборонив йому мати зброю протягом п'яти років, займати державні посади протягом такого ж періоду.

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