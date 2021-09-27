В Одесі помітили яскраву Ferrari за 8 мільйонів гривень

В Одесі помітили яскраву Ferrari за 8 мільйонів гривень

Авто припаркували у провулку.

В Одесі помітили Ferrari 458 Italia Prior Design. Машина коштує понад вісім мільйонів гривень.

Про це повідомляє Odessa cars power.

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Авто припаркували у провулку біля проспекту Академіка Глушка.

Цей спорткар може розганятися до 100 кілометрів на годину за 3,4 секунди. Його максимальна швидкість - 325 кілометрів на годину.

Модель випускали з 2009 по 2015 роки. На фото - авто 2013 року. Наразі таку машину можна купити за вісім мільйонів гривень.

Нагадаємо, 17-річний блогер вщент розбив унікальний гіперкар за 3,4 мільйона доларів.

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