"Справжній монстр": у Британії рибалка піймав двометрову акулу

Вага хижачки була 250 кг.

У Великій Британії 39-річний сантехнік Саймон Девідсон зловив оселедцеву акулу атлантичну.

Піймати її вдалося недалеко від узбережжя англійського графства Девоншир, пише Daily Mirror.

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За словами чоловіка, він просто рибачив. "Я подумав, що зловив якусь маленьку рибу. Спочатку вона не опиралася. Потім я притягнув її до борту човна і зрозумів, що переді мною справжній монстр", - розповів британець.

Коли хижачка клюнула на наживу, чоловік почав її витягувати. Утім, акула відірвала волосіні. Рибалка протягом години намагався затягнути її до човна. "Ми годину по-справжньому боролися. Доходило до того, що ноги і руки починали трястися. Здавалося, що тіло ось-ось здасться", - каже Саймон Девідсон.

mirror.co.uk

Довжина спійманої акули становила 2,1 м. Вага - 250 кілограмів. Девідсон побив попередній рекорд: в 1993 році шотландський рибалка зловив оселедцеву акулу атлантичну, яка була 230 кілограмів.

Як повідомлялося, у Флориді (США) рибалок розкритикували за те, що вони спіймали акулу і використовували її щелепу, щоб відкрити банку з пивом. Розлючені зоозахисники засудили опубліковане відео, багато хто назвав поведінку "неповажною" і "образливою". Коли до одного із чоловіків підійшли репортери, той визнав, що це "ймовірно, не найкраща ідея", проте він пояснив інцидент як "просто забава".

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