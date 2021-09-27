В Одессе заметили яркую Ferrari за 8 миллионов гривен

В Одессе заметили яркую Ferrari за 8 миллионов гривен

Авто припарковали в переулке.

В Одессе заметили Ferrari 458 Italia Prior Design. Машина стоит более восьми миллионов гривен.

Об этом сообщает Odessa cars power.

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Авто припарковали в переулке возле проспекта Академика Глушко.

Этот спорткар может разгоняться до 100 километров в час за 3,4 секунды. Его максимальная скорость — 325 километров в час.

Модель выпускали с 2009 по 2015 годы. На фото — авто 2013 года. Сейчас такую машину можно купить за восемь миллионов гривен.

Напомним, 17-летний блогер разгромил уникальный гиперкар за 3,4 миллиона долларов.

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