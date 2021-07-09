Более миллиона украинцев полностью вакцинировались от COVID-19

Более миллиона украинцев полностью вакцинировались от COVID-19

Специалисты рекомендуют прививаться, как только будет возможность.

По данным на 9 июля, более миллиона украинцев прошли полный курс прививок от коронавируса.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, все вакцины, которые используются в Украине, сертифицированы ВОЗ и являются бесплатными.

Также читайте В Польше больные COVID-19 вылечились после пересадки кала

В ведомстве акцентировали, когда именно рекомендуется делать прививки второй дозой вакцины:

Comirnaty/Pfizer — через 21-28 дней;

CoronaVac/Sinovac — через 14-28 дней;

AstraZeneca (Covishield/SKBio) — через 12 недель (84 дня).

Если же вы не смогли вовремя ревакцинироваться — сделайте прививку, как только будет возможность. Конечного, позднего срока получения второй дозы вакцины нет.

Можно ли вакцинироваться раньше рекомендованного срока

Только в случае непреодолимых обстоятельств допускается прививка второй дозой AstraZeneca (Covishield/SKBio) на 7 дней раньше рекомендованного срока. Это не касается вакцин Comirnaty/Pfizer и CoronaVac/Sinova, где сразу предусмотрено, что повторную вакцинацию можно делать в промежуток соответственно в 21-28 и 14-28 дней с момента первой прививки.

Вторая доза вакцины, введенная вне заказным интервалом, засчитывается. Не нужно получать еще одну дозу и начинать вакцинацию сначала.

Напомним, в Pfizer и BioNTech заявили о разработке специальной вакцины против "Дельта" штамма коронавируса. Исследования могут начаться уже в августе.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку