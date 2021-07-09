В Польше больные COVID-19 вылечились после пересадки кала

Оба пациента страдали от колита. В ходе лечения у них обнаружили коронавирус.

Британские и польские ученые сообщили о случаях скорейшего выздоровления пациентов с коронавирусом, после применения трансплантации фекальной микробиоты. Два польских пациента, 80 и 19 лет, страдали от колита, вызванного бактериями Clostridium difficile.

Подробнее об этом сообщили в медицинском издании Gut.

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80-летний пациент страдал от колита, у него была высокая температура. Больному вводили плазму крови с антителами к SARS-CoV2. В результате мужчине также ввели микробиоту, полученную из кала здоровых людей. Два дня спустя после пересадки его симптомы коронавируса исчезли.

19-летний пациент лечился от воспалительного заболевания кишечника с помощью иммунодепрессантов и антибиотиков. Когда ему сделали пересадку кала, через 15 часов у него был диагностирован коронавирус. Далее у пациента поднялась температура, но вскоре симптомы COVID-19 исчезли. После этого у обоих пациентов ПЦР также показал отрицательные результаты.

Ранее пересадка кала доказала свою эффективность в борьбе с колитом, а также диареей, болезнью Крона и даже аутизмом. Что касается коронавируса — ученые планируют провести клинические испытания, чтобы узнать, стоит ли добавлять пересадку кала к стандартным процедурам лечения COVID-19.

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